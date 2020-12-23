Популярная модель Ирина Шейк показала, как выглядела несколько лет назад

Роскошная красотка впечатляет формами, которыми невозможно налюбоваться, передает Politeka.net. Благодаря своей невероятной фигуре и длинным ногам, звезда становится украшением любого показа.

В этот раз Ирина Шейк предстала в одном красном купальнике, который обтянул ее грудь и бедра. Фото было сделано в 2013 году и видно, в какой фантастический форме Ирина была уже тогда.

Большой бюст звезды едва ли не выпрыгивал из большого выреза, при этом еле не показываясь во всей красе. Упругие полоски под грудью приподняли ее и сделали виды эффектнее.

Тонкая талия, упругий животик - все это также достойно всех комплиментов: "Вау, самый сок!".

Модель распустила длинные волнистые волосы, уложив их набок. Звезда пристально смотрела в камеру, приоткрыв губы.

Фото не собрало много лайков и комментариев за 11 часов в открытом доступе.

Ранее мы писали, что Ирина Шейк поделилась с фанатами целой подборкой снимков с нескромной фотосессии, где также участвовала еще одна модель.

Ради пикантных снимков модель держала свою коллегу за "пятую точку", а на одном из снимков Ирина Шейк даже залезла рукой под пиджак красотки.

Ранее сообщалось, что Ирина Шейк позировала в смелом бикини, демонстрируя безупречную фигуру во всей красе. Уточним, что поклонники знаменитости буквально «взорвались» от увиденного.

«Когда ты наконец получила свой заказ в пятницу, 13-го», - написала звезда и получила массу приятных сообщений, по поводу своей фигуры и горячих фото, в целом.

Напомним, что соблазнительная Ирина Шейк занялась непристойностями с горячими подружками: "Трогали за...".

Как сообщала Politeka, несравненная Ирина Шейк едва не выронила бюст из тесного корсета: «Главное смотреть в глаза».

Также Politeka писала, что неотразимая Ирина Шейк едва прикрыла бюст блестками: "На это можно смотреть бесконечно".