Известная модель российского происхождения Ирина Шейк похвасталась безупречными формами, примеряв крохотное белье

Как рассказывает Politeka, снимком знаменитость решила поделиться у себя на странице в Instagram.

«Заехали в студию на 30 минут и вот что у нас получилось , - говорится в тексте сообщения.

Обратим внимание, что на фотографии Шейк позирует в одном крохотном белье, демонстративно поглядывая в кадр.

«Откуда столько боли и страдания в выражении лица?», «настоящая королева», «очень красиво выглядишь», «взгляд почему-то странный. А так все супер», «вот это горячая красотка», «Ира – ты самая красивая топ-модель», «вот это бомбезный вид», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что модель Ирина Шейк показала, как выглядела несколько лет назад

В этот раз Ирина Шейк предстала в одном красном купальнике, который обтянул ее грудь и бедра. Фото было сделано в 2013 году и видно, в какой фантастический форме Ирина была уже тогда. Большой бюст звезды едва ли не выпрыгивал из большого выреза, при этом еле не показываясь во всей красе.

Напомним, что соблазнительная Ирина Шейк занялась непристойностями с горячими подружками: "Трогали за...".

Как сообщала Politeka, несравненная Ирина Шейк едва не выронила бюст из тесного корсета: «Главное смотреть в глаза».

Также Politeka писала, что неотразимая Ирина Шейк едва прикрыла бюст блестками: "На это можно смотреть бесконечно".