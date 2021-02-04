Известная модель российского происхождения Ирина Шейк поделилась эксклюзивными кадрами со съемки
Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала короткое видео, на котором был заснят процесс съемки. Как известно, для последней рекламной кампании Шейк примеряла на себя образ марионетки. К ее рукам и ногам были привязаны веревки, за которые дергали, чтобы модель принимала нужную позу. Со стороны модель напоминала куклу.
Шейк была одета в мини-платье с необычными рукавами. Красотка засветила свои стройные ножки, длина которых была подчеркнута коротким платьем. Сзади платья развивался длинный шлейф.
На голове у девушки красовалась высокая прическа, а макияж сделал ее похожей на итальянскую актрису Монику Беллуччи, что сразу бросилось в глаза поклонникам.
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В комментариях красотке оставили множество приятных слов.
«Ты как Моника Беллуччи», «Очень понравился этот день», «Безумно красивая!», «Просто скажи, почему бы и нет», «Цветочек», «Королева», «Оххх. Красота», «До последнего думал, что нитки нарисованы», «Образ на Монику похож», «Супер! Все мы немного марионетки по жизни бываем в зависимости от обстоятельств», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Ирина Шейк после душа показала сочное тело в полотенце, заставив глотать слюнки: "Моя девушка-мечта".
Также Politeka писала, что неповторимая Ирина Шейк без трусиков воплотила самые смелые мечты: "На это можно смотреть бесконечно".
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