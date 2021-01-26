Відома модель російського походження Ірина Шейк взяла участь у незвичайній зйомці

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала яскравий кадр з фотосесії, в якій вона брала участь. 35-річна супермодель постала у вельми незвичайному образі. Вона позувала в чорно-рожевій сукні з рюшами, яка нагадувала вбрання 18 століття, стилізоване під сучасність. Висока зачіска і рожеві довгі рукавички доповнили образ. Руки моделі були пов'язані ниточками, які тягнулися вгору. Таким чином, модель виконувала роль маріонетки.

Особливу увагу привернули оголені плечі Шейк і спокуслива зона декольте.

"Ще одна.. Нова реклама @moschino від легенди #StevenMeisel спасибі тобі", - підписала фото зірка.

У коментарях красуні залишили масу захоплених відгуків і компліментів.

"Дуже красиво", "лялечка", "чудово", "Мені дуже сподобалося, така неймовірно вражаюча жінка!", "Найкрасивіша жінка в світі», «ти як Марія-Антуанетта", " як завжди приголомшлива робота!", "Люблю тебе Королева", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Ірина Шейк вразила видом у ванній, прикрившись одним халатиком. Дівчина сфотографувала себе в трохи запітніле дзеркало. Її фото викликало фурор серед шанувальників.

Нагадаємо, що томна Ірина Шейк вразила соковитими "булочками", примірявши крихітну білизну:"звідки стільки...".

Як повідомляла Politeka, Ірина Шейк в фатальному міні і з глибоким декольте показала, як "крокує в свої 35":"лялечка".

Також Politeka писала, що Ірина Шейк після душу показала соковите тіло в рушнику, змусивши ковтати слинки:"Моя дівчина-мрія".