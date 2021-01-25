Відома модель російського походження Ірина Шейк показала стильний образ у спокусливій чорній сукні

Зірка поділилася новим знімком на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Модель знялася в черговій рекламі для модного бренду, примірявши на себе образ, натхненний класикою. На фото Шейк позує в спокусливій чорній сукні з асиметричною спідницею і незвичайними вирізами на плечах. Глибоке декольте і коротка спідниця дозволили моделі підкреслити всі достоїнства її фігури.

Атмосферності знімку додала напівпрозора чорна тканина, яка тінню «струмує» за моделлю. До Шейк на фото тягнуться численні ниточки, створюючи образ своєрідної маріонетки.

"Крокую в свої 35...", - підписала знімок модель.

Варто відзначити, що на початку місяця їй дійсно виповнилося 35 років.

Шанувальники прийшли в захват від нового образу Шейк і буквально засипали її лайками.

"Ірина, ви шикарні!", "Королева", "Вау, така модна", "красуня", "Богиня", "найкраща", "лялечка", - пишуть люди в коментарях.

Раніше ми писали, що Шейк показала фото, на якому позує в рушник перед дзеркалом. Одягу на Ірині не виявилася, як і білизни.

Модель вигнулася і взялася за розпущене волосся, роблячи кадр ще більш пікантним. Зірка знімала себе на телефон в відображення дзеркала, зовсім не бентежачись себе показати, завдяки чому знімок вийшов дуже спокусливим.

Нагадаємо, Ірина Шейк після душу показала соковите тіло в рушник, змусивши ковтати слинки: "Моя дівчина-мрія".

Як повідомляла Politeka, Ірина Шейк показала фото зі своєю мамою в купальнику і вляпалася в скандал: "це жесть".

Також Politeka писала, що томна Ірина Шейк вразила соковитими " булочками«, примірявши крихітну білизну: "звідки стільки...".