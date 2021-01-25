Известная модель российского происхождения Ирина Шейк показала стильный образ в соблазнительном черном платье

Звезда поделилась новым снимком на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Модель снялась в очередной рекламе для модного бренда, примерив на себя образ, вдохновленный классикой. На фото Шейк позирует в соблазнительном черном платье с ассиметричной юбкой и необычными вырезами на плечах. Глубокое декольте и короткая юбка позволили модели подчеркнуть все достоинства ее фигуры.

Атмосферности снимку добавила полупрозрачная черная ткань, которая тенью «струится» за моделью. К Шейк на фото тянутся многочисленные ниточки, создавая образ своеобразной марионетки.

«Шагаю в свои 35…», - подписала снимок модель.

Стоит отметить, что в начале месяца ей действительно исполнилось 35 лет.

Поклонники пришли в восторг от нового образа Шейк и буквально засыпали ее лайками.

«Ирина, вы шикарны!», «Королева», «Вау, такая модная», «Красавица», «Богиня», «Самая лучшая», «Куколка», - пишут люди в комментариях.

Ранее мы писали, что Шейк показала фото, на котором позирует в полотенце перед зеркалом. Одежды на Ирине не оказалась, как и белья.

Модель выгнулась и взялась за распущенные волосы, делая кадр еще более пикантным. Звезда снимала себя на телефон в отражение зеркала, совсем не смущаясь себя показать, благодаря чему снимок вышел очень соблазнительным.

Напомним, Ирина Шейк после душа показала сочное тело в полотенце, заставив глотать слюнки: "Моя девушка-мечта".

Как сообщала Politeka, Ирина Шейк показала фото со своей мамой в купальнике и вляпалась в скандал: "Это жесть".

Также Politeka писала, что томная Ирина Шейк впечатлила сочными «булочками», примеряв крохотное белье: «Откуда столько…».