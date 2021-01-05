Відома модель російського походження Ірина Шейк похвалилася бездоганними формами, примірявши крихітну білизну

Як розповідає Politeka, знімком знаменитість вирішила поділитися у себе на сторінці в Instagram.

«Заїхали в студію на 30 хвилин і ось що у нас вийшло , - йдеться в тексті повідомлення.

Звернемо увагу, що на фотографії Шейк позує в одному крихітній білизні, демонстративно поглядаючи в кадр.

"Звідки стільки болю і страждання у виразі обличчя?", "справжня королева», «дуже красиво виглядаєш", " погляд чомусь дивний. А так все супер" « "ось це гаряча красуня», «Іра – ти найкрасивіша топ-модель», "ось це бомбезний вигляд", - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що модель Ірина Шейк показала, як виглядала кілька років тому

Цього разу Ірина Шейк постала в одному червоному купальнику, який обтягнув її груди і стегна. Фото було зроблено в 2013 році і видно, в якій фантастичній формі Ірина була вже тоді. Великий бюст зірки чи не вистрибував з великого вирізу, при цьому ледве не показуючись у всій красі.

Нагадаємо, що спокуслива Ірина Шейк зайнялася непристойностями з гарячими подружками: "чіпали за...".

Як повідомляла Politeka, Незрівнянна Ірина Шейк ледь не впустила бюст з тісного корсета:»головне дивитися в очі".

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