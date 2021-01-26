Известная модель российского происхождения Ирина Шейк приняла участие в необычной съемке

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала яркий кадр с фотосессии, в которой она принимала участие. 35-летняя супермодель предстала в весьма необычном образе. Она позировала в черно-розовом платье с рюшами, который напоминал наряды 18 века, стилизованные под современность. Высокая прическа и розовые длинные рукавички дополнили образ. Руки модели были связаны ниточками, которые тянулись вверх. Таким образом, модель исполняла роль марионетки.

Особое внимание привлекли оголенные плечи Шейк и соблазнительная зона декольте.

«Еще одна.. Новая реклама @moschino от легенды #StevenMeisel спасибо тебе», - подписала фото звезда.

В комментариях красотке оставили массу восторженных отзывов и комплиментов.

«Очень красиво», «Куколка», «Великолепно», «Мне очень понравилось, такая невероятно впечатляющая женщина!», «Самая красивая женщина в мире», «Ты как Мария-Антуанетта», «Как всегда потрясающая работа!», «Люблю тебя Королева», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ирина Шейк впечатлила видом в ванной, прикрывшись одним халатиком. Девушка сфотографировала себя в немного запотевшее зеркало. Ее фото произвело фурор среди поклонников.

Напомним, что томная Ирина Шейк впечатлила сочными «булочками», примеряв крохотное белье: «Откуда столько…».

Как сообщала Politeka, Ирина Шейк в роковом мини и с глубоким декольте показала, как "шагает в свои 35": "Куколка".

Также Politeka писала, что Ирина Шейк после душа показала сочное тело в полотенце, заставив глотать слюнки: "Моя девушка-мечта".