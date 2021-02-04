Відома модель Хлої Кардаш'ян показала, як сховатися в тіні

На фото Хлої позувала в прозорій блузці і бікіні, яке практично складалося з мотузочок. Модель доповнила образ великим капелюхом, який допоміг заховати голову від сонця. Головний убір був настільки великим, що доводилося його тримати руками, на яких можна побачити стильний манікюр. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Тінь всього цього", - написала Хлої під фотографією.

Фанати поставили понад мільйон лайків і написали коментарі:

"Це чудово, коко", "могутня велич", "Коко, Ти така красива", "благословення тобі" ," ми підозрюємо, що нагадали тобі, що ти не Чорний", "ти така приголомшлива", "Моя музика буде сьогодні в твоєму плейлисті!", "Які ви Класні))", "ти так красиво виглядаєш в капелюсі", "Королева", " Хлої, ти така красива!", "Мені потрібна ця капелюх, якщо серйозно", "Моя сяюча зірка".

Ми писали, що зірка американських реаліті-шоу і відома бізнесвумен Хлої Кардашьян показала, як ніжиться на сонці зі своєю розкішною старшою сестрою.

Так, Хлої вирішила показати, як проводить час зі своєю старшою сестрою Кортні. На знімку фігуристі красуні насолоджуються жарким сонцем, лежачи в розкішному саду.

Нагадаємо, Хлої Кардашьян блиснула "горішком" в бікіні максимально близько

А ще Politeka писала, що Хлої Кардашьян задерла піджак, блиснувши найпотаємнішим

Також Politeka повідомляла, що Хлої Кардашьян приспустила наряд і задерла ніжку, заманюючи розкішшю



