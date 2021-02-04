Известная модель Хлои Кардашьян показала, как спрятаться в тени

На фото Хлои позировала в прозрачной блузке и бикини, которое практически состояло из веревочек. Модель дополнила образ большой шляпой, которая помогла спрятать голову от солнца. Головной убор был настолько большим, что приходилось его держать руками, на которых можно увидеть стильный маникюр. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Тень всего этого", - написала Хлои под фотографией.

Фанаты поставили более миллиона лайков и написали комментарии:

"Это прекрасно, коко", "Могущественное величие", "Коко, ты такая красивая", "благословения тебе", "Мы подозреваем, что напомнили тебе, что ты не черный", "ты такая потрясающая", "Моя музыка будет сегодня в твоем плейлисте!", "Какие Вы классные))", "ты так красиво выглядишь в шляпе", "Королева", "Хлои, ты такая красивая!", "Мне нужна эта шляпа, если серьезно", "моя сияющая звезда".

Мы писали, что звезда американских реалити-шоу и известная бизнесвумен Хлои Кардашьян показала, как нежится на солнце со своей роскошной старшей сестрой.

Так, Хлои решила показать, как проводит время со своей старшей сестрой Кортни. На снимке фигуристые красотки наслаждаются жарким солнцем, лежа в роскошном саду.

Напомним, Хлои Кардашьян блеснула "орешком" в бикини максимально близко

А еще Politeka писала, что Хлои Кардашьян задрала пиджак, сверкнув самым сокровенным

Также Politeka сообщала, что Хлои Кардашьян приспустила наряд и задрала ножку, завлекая роскошью



