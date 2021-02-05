Деякі зірки вирішуються показати шанувальникам свій будинок

Подивімось на знаменитостей, які "розсекретили" своє житло, показавши деякі деталі інтер'єру та інше, пише Politeka.net.

Співачка Настя Каменських та її чоловік, репер Потап, живуть у двоповерховому особняку під Києвом. На території можна помітити басейн і місце для відпочинку.

Артистка часто показує свою ванну, кухню та інше.

Оля Полякова нещодавно показала свою розкішну квартиру в Києві. На відео в Ютубі зірка зізналася, що їй довелося покинути свою кімнату і переїхати в зал. Зараз в кімнаті артистки живе старша дочка. У останньої, таким чином, з'явився свій куточок.

У квартирі є гардероби й розкішна ванна.

Крім того, у артистки є розкішний заміський будинок.

Учасники гурту The Hardkiss подружжя Юлія Саніна та Валерій Бебко живуть у будинку під Києвом. Пара вибрала сучасний дизайн будинку без зайвих фактур і деталей. Дизайн зроблений в спокійних тонах, а також в будинку використовуються елементи дерева.

Співачка Тіна Кароль отримала будинок у подарунок від свого чоловіка, продюсера Євгена Огіра. Житло довелося добудовувати самій, адже чоловік помер.

Котедж знаходиться під Києвом, на території є лаунж-зона і спортзал, а також сад, город і розарій.

У сина зірки, Веніаміна, є окремий поверх, як і у самої Кароль.

Артисти-подружжя Надя Дорофєєва і Володимир Дантес живуть за містом у двоповерховому особняку. В будинку зі світлими стінами і натуральною підлогою є величезний диван і ТВ-зона у вітальні, кухня зі столом-островом і панорамним вікном у двір, власна тераса.

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