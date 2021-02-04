Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес в чорній кофтині показала незвично сміливий образ

Лопес звикла брати участь в різних фотосесіях, які не тільки не приховують її форм, але і підкреслюють їх потрібним чином. Дженніфер вважається іконою стилю, тому також не боїться змінити імідж під час фотосесії. І хоча вона не змінює зачіски, артистка з легкістю дивує красою.

Наприклад, Лопес знялася в провокативній зйомці, в ході якої підкреслила стрункі ноги колготками-сіточкою і одягла лише кофту-безрукавку. Завдяки вдало підібраній пізніше білизни Лопес не видно, зате добре представлені стрункі ноги зірки.

Головний секрет сяючої зовнішності Лопес, як можна помітити-здоровий спосіб життя, адже вона не курить, не п'є і багато займається спортом для такої фігури. Щоб тримати себе в Фомі, Лопес танцює в своїй домашній студії і змішує свої тренування з йогою, круговими тренуваннями і підняттям важких предметів.

"Коли я втрачаю м'язи, то відчуваю, що починаю старіти», - заявила одного разу Лопес в інтерв'ю. Тому зірка не кидає заняття навіть під час дня народження.

Зараз користувачі впевнені, що не тільки спорт і правильно харчування допомагають Лопес бути у формі. Одного зволоження і тренувань мало, що шкіра була ідеально гладкою в 51 рік. Як видно на фото, Лопес може здатися на пляжі в будь-якому купальнику і буде виглядати спокусливо.

У мережі відреагували на образ Лопес в бордовому купальнику відреагували досить бурхливо:

«Вау солодко 💞; Красива, сексуальна і гаряча 🔥 аж горить; 💋 красиві поцілунки; Краса жінки, час не щадить тебе, але робить краще; Це фото красиве і дуже природне👍😍❤️🇩🇴🇵🇷; Дуже нахабно красива; Моя любов💋; Ця загадка - загадка, тому скромність і грубість сусідять; неможливо стільки вмістити в одну жінку; пора визнати старіння».

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