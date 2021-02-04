Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес в черной кофточке показала необычно смелый образ

Лопес привыкла принимать участие в различных фотосессиях, которые не только не скрывают ее форм, но и подчеркивают их нужным образом. Дженнифер считается иконой стиля, поэтому также не боится сменить имидж во время фотосессии. И хотя она не меняет прически, артистка с легкостью удивляет красотой.

К примеру, Лопес снялась в провокативной съемке, в ходе которой подчеркнула стройные ноги колготками-сеточкой и надела лишь кофту-безрукавку. Благодаря удачно подобранной позже белья Лопес не видно, зато хорошо представлены стройные ноги звезды.

Главный секрет сияющей внешности Лопес, как можно заметить — здоровый образ жизни, ведь она не курит, не пьет и много занимается спортом для такой фигуры. Чтобы держать себя в фоме, Лопес танцует в своей домашней студии и смешивает свои тренировки с йогой, круговыми тренировками и поднятием тяжестей.

«Когда я теряю мышцы, то чувствую, что начинаю стареть», - заявила однажды Лопес в интервью. Поэтому звезда не бросает занятия даже во время дня рождения.

Сейчас пользователи уверены, что не только спорт и правильно питание помогают Лопес быть в форме. Одного увлажнения и тренировок мало, что кожа была идеально гладкой в 51 год. Как видно на фото, Лопес может показаться на пляже в любом купальнике и будет выглядеть соблазнительно.

В сети отреагировали на образ Лопес в бордовом купальнике отреагировали довольно бурно:

«Вау сладко 💞; Красивая, сексуальная и горячая 🔥 аж горит; 💋 красивые поцелуи; Красота женщины, время не щадит тебя, но делает лучше; Это фото красивое и очень естественное👍😍❤️🇩🇴🇵🇷; Очень нахально красивая; Моя любовь💋; Эта загадка - загадка, поэтому скромность и грубость соседствуют; невозможно столько вместить в одну женщину; пора признать старение».

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