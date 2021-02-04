Жахлива ДТП зі смертельними наслідками сталася у Вінницькій області
Так, водій вантажівки ЗІЛ-131 на смерть збив пішохода, жителя села Широка Гребля Хмельницького району. Потім викинув тіло в річку і зник з місця ДТП.
Про це передають в прес-службі поліції області.
Наступного дня зловмисник сам здався правоохоронцям. За словами начальника райвідділу поліції Валерія Романюка, ним виявився 28-річний житель Хмельницького району. Той зізнався у скоєнні смертельної ДТП і розповів: оскільки свідків аварії не було, щоб уникнути покарання, він викинув тіло в річку Південний Буг.
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Рятувальники ГУ ДСНС у Вінницькій області дістали загиблого з річки між селами Широка Гребля та Курилівка.
За фактом ДТП порушено кримінальне провадження за статтями "Залишення в небезпеці" та "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого".
Також раніше повідомлялось, що на днях ДТП сталася у Вінниці. Так, 28-річний водій автомобіля Renault Master залишив машину запарковану на стоянці і пішов в магазин.
Після цього мікроавтобус почав самовільно рухатися і скоїв наїзд на літню жінку, яка перебувала на тротуарі попереду.
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