Його не вказали в списку

Раніше повідомлялося тільки про жінок, які загинули при пожежі в лікарні Запоріжжя

Так, журналісти OBOZREVATEL дізналися, що на пожежі в Запорізькій інфекційній лікарні загинув ще чоловік – Захаров Олександр. Про це розповіла знайома загиблого.

Вона уточнила, що чоловік перебував у лікарні близько двох тижнів і лежав під апаратом ШВЛ.

"Пишуть, що загинули чотири жінки, включаючи лікаря. Насправді там загинув знайомий мого дідуся, Захаров Олександр Семенович. Ще о 8 годині ранку сім'я повідомила про це. Його тіло дуже сильно обгоріло, тому ховати його будуть в спеціальному чохлі. Він дійсно лікувався в тій лікарні вже два тижні, лежав під апаратом ШВЛ", – розповіла знайома Захарова.

Про те, що серед загиблих тільки жінки повідомляє і Нацполіція, однак – це помилка. У прес-службі поліції Запорізької області повідомили, що зараз слідство працює і їм ніколи уточнювати інформацію.

Олександр Захаров був колишнім військовим і служив в частині ВВ МВС 3026. Спочатку він був начальником штабу, а потім був призначений командиром.

Пізніше він очолював секцію Асоціації ветеранів внутрішніх військ МВС та Нацгвардії України. Олександр Захаров був полковником у запасі. Крім того, брав участь у протестах і домагався справедливого перерахунку пенсій для пенсіонерів МВС.

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