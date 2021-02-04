Встановлено особи загиблих і постраждалих в інфекційній лікарні в Запоріжжі, поліція відкрила справу

Попередньою причиною загибелі чотирьох осіб під час пожежі в інфекційній лікарні в Запоріжжі стало отруєння чадним газом.

Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедиктова на своїй сторінці Facebook.

За її словами, загиблим пацієнткам було 91, 76 і 64 роки, вони перебували в реанімації відділення для хворих коронавірусом під апаратами ШВЛ. Також загинула лікар-анестезіолог, їй було 26 років.

Постраждали ще один анестезіолог і медбрат. Їх госпіталізували з опіками та отруєнням продуктами горіння. Вдалося врятувати вісім людей.

Відомості про загиблих: Захарова Ніна Іванівна, 1952 р. н., проживала в Запоріжжі, Поплавка Валентина Іванівна, 1945 р. н., проживала в Запоріжжі, Вагіна Майя Соломонівна, 1930 р. н., проживала в Запоріжжі, Глива Ольга Сергіївна, 1994 р. н., лікар-анестезіолог.

Тим часом в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій уточнили, що в осередку небезпеки перебували 12 осіб. Під час пошуково-рятувальних робіт виявлено тіла 4 осіб, з яких 1 - медичний працівник. Ще 8 людей врятовано, з яких 2 постраждали внаслідок пожежі.

За фактом пожежі розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Нагадаємо, що в ніч на 4 лютого сталася пожежа в інфекційній лікарні в Запоріжжі. Займання сталося у відділенні для пацієнтів з коронавірусом. Загинули чотири людини-лікар і три пацієнти. Ще двоє людей постраждали.

Нагадаємо, що масштабна пожежа охопила "Епіцентр", стовп чорного диму видно за кілометри.

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