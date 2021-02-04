Установлены личности погибших и пострадавших в инфекционной больнице в Запорожье, полиция открыла дело

Предварительной причиной гибели четырех человек по время пожара в инфекционной больнице в Запорожье стало отравление угарным газом.

Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова на своей странице Facebook.

По ее словам, погибшим пациенткам было 91, 76 и 64 года, они находились в реанимации отделения для больных коронавирусом под аппаратами ИВЛ. Также погибла врач-анестезиолог, ей было 26 лет.

Пострадали еще один анестезиолог и медбрат. Их госпитализировали с ожогами и отравлением продуктами горения. Удалось спасти восемь человек.

Сведения о погибших: Захарова Нина Ивановна, 1952 г.р., проживала в Запорожье, Поплавка Валентина Ивановна, 1945 г.р., проживала в Запорожье, Вагина Майя Соломоновна, 1930 г.р., проживала в Запорожье, Глива Ольга Сергеевна, 1994 г.р., врач-анестезиолог.

Тем временем в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям уточнили, что в очаге опасности находились 12 человек. Во время поисково-спасательных работ обнаружены тела 4 человек, из которых 1 - медицинский работник. Еще 8 человек спасены, из которых 2 пострадали в результате пожара.

По факту пожара начато уголовное производство по ч.2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Напомним, что в ночь на 4 февраля произошел пожар в инфекционной больнице в Запорожье. Возгорание произошло в отделении для пациентов с коронавирусом. Погибли четыре человека — врач и три пациента. Еще два человека пострадали.

Напомним, что масштабный пожар охватил "Эпицентр", столб черного дыма видно за километры.

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