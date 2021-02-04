Ліквідація надзвичайної ситуації відбувалася одночасно в двох напрямках

Інцидент стався вночі 3 лютого в Запорізькій обласній інфекційній лікарні, розташованій на бул. Гвардійському, передає Politeka.net з посиланням на сайт ДСНС.

Так, за інформацією прес-служби рятувальників, звернення на "101" надійшло 23:25 - на першому поверсі нового корпусу лікарні сталася пожежа. За попередньою інформацією, загоряння виникло в одній з палат реанімаційного відділення. Вогонь поширився на площі 20 кв. м.

Рятувальники діяли в двох напрямках: ліквідація НС і порятунок пацієнтів та персоналу. Всього в корпусі знаходилося 29 людей.

Безпосередньо в епіцентрі пожежі опинилися - 12. На жаль, четверо з них загинули. Серед жертв - молода лікарка 1994 року народження.

За словами губернатора Олександра Старуха, на першому поверсі знаходилися люди на штучній вентиляції легенів. Їх виносили рятувальники на руках (дихання пацієнтам забезпечували за допомогою груші), передає 061.ua.

У ДСНС зазначили, що о 00.19 пожежу було повністю ліквідовано. Медики на території лікарні організували окремий пост дезінфекції, де рятувальники проходили обробку. Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.

Користувачі активно обговорюють трагедію в соцмережі: "жах якийсь"; "у новій будівлі! Людей шкода"; "Люди лікувалися щоб жити, а вогонь забрав їх життя, велике горе у нас в області і в сім'ях загиблих".

Нагадаємо, що масштабна пожежа охопила "Епіцентр", стовп чорного диму видно за кілометри.

Як повідомляла Politeka, у Харкові спалахнула потужна пожежа, через густий дим почалися ДТП: кадри події

Також Politeka писала, що "У нас закінчилося повітря!": люди опинилися у вогняному полоні масштабної пожежі, кадри трагедії