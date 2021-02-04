Ликвидация чрезвычайной ситуации происходила одновременно в двух направлениях

Инцидент произошел ночью 3 февраля в Запорожской областной инфекционной больнице, расположенной на бул. Гвардейском, передает Politeka.net со ссылкой на сайт ГСЧС.

Так, по информации пресс-службы спасателей, обращение на "101" поступило 23:25 - на первом этаже нового корпуса больницы произошел пожар. По предварительной информации, возгорание возникло в одной из палат реанимационного отделения. Огонь распространился на площади 20 кв.м.

Спасатели действовали в двух направлениях: ликвидация ЧС и спасение пациентов и персонала. Всего в корпусе находилось 29 человек.

Непосредственно в эпицентре пожара оказались - 12. К сожалению, четверо из них погибли. Среди жертв - молодая врач 1994 года рождения.

Восьмерых человек удалось спасти, их транспортировали в другие больницы.

По словам губернатора Александра Старуха, на первом этаже находились люди на искусственной вентиляции лёгких. Их выносили спасатели на руках (дыхание пациентам обеспечивали с помощью груши), передает 061.ua.

В ГСЧС отметили, что в 00.19 пожар был полностью ликвидирован. Медики на территории больницы организовали отдельный пост дезинфекции, где спасатели проходили обработку. Причина пожара устанавливается. По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.

Пользователи активно обсуждают трагедию в соцсети: "Ужас какой-то"; "В новом здании! Людей жаль"; "Люди лечились чтобы жить, а огонь забрал их жизни, большое горе у нас в области и в семьях погибших".

Напомним, что масштабный пожар охватил "Эпицентр", столб черного дыма видно за километры.

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