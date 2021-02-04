Ранее сообщалось только о женщинах, которые погибли при пожаре в больнице Запорожья

Так, журналисты OBOZREVATEL узнали, что на пожаре в Запорожской инфекционной больнице погиб еще мужчина – Захаров Александр. Об этом рассказала знакомая погибшего.

Она уточнила, что мужчина находился в больнице около двух недель и лежал под аппаратом ИВЛ.

"Пишут, что погибли четыре женщины, включая врача. На самом деле там погиб знакомый моего дедушки, Захаров Александр Семенович. Еще в 8 часов утра семья сообщила об этом. Его тело очень сильно обгорело, поэтому хоронить его будут в специальном чехле. Он действительно лечился в той больнице уже две недели, лежал под аппаратом ИВЛ", – рассказала знакомая Захарова.

О том, что среди погибших только женщины сообщает и Нацполиция, однако – это ошибка. В пресс-службе полиции Запорожской области сообщили, что сейчас следствие работает и им некогда уточнять информацию.

Александр Захаров был бывшем военным и служил в части ВВ МВД 3026. Сначала он был начальником штаба, а потом был назначен командиром.

Позже он возглавлял секцию Ассоциации ветеранов внутренних войск МВД и Нацгвардии Украины. Александр Захаров был полковником в запасе. Кроме того, участвовал в протестах и добивался справедливого перерасчета пенсий для пенсионеров МВД.

Напомним, что масштабный пожар охватил "Эпицентр", столб черного дыма видно за километры.

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