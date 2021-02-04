Медицина була її покликанням

В "інфекціонці" Запоріжжя під час пожежі загинула 26-річна лікар-анестазіолог Ольга Глива

На сторінках в Facebook Запорізького державного медичного університету згадали про Ольгу Гливу і розповіли, що дівчина закінчила вуз з відзнакою в 2020 році.

Медицина була її покликанням і вона блискуче вчилася під час навчання у вузі. Глива була родом з Кропивницького.

Колектив університету також висловив щирі співчуття рідним та близьким усіх загиблих.

"Ольга Сергіївна повною мірою виконала свою місію на цій землі – до останньої своєї хвилини намагалася рятувати життя своїх пацієнтів. Колектив Запорізького державного медичного університету висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих і розділяє біль непоправної втрати", – йдеться в повідомленні.

Останній запис на її сторінці в Facebook - це зворушливий вірш:

"Не просто бути,

Не просто споглядати,

А перетворитись повністю у слух

І розчинитись".

Нагадаємо, що в ніч на 4 лютого сталася пожежа в інфекційній лікарні в Запоріжжі. Займання сталося у відділенні для пацієнтів з коронавірусом. Загинули чотири людини-лікар і три пацієнти. Ще двоє людей постраждали.

Нагадаємо, що масштабна пожежа охопила "Епіцентр", стовп чорного диму видно за кілометри.

Як повідомляла Politeka, трагедія в запорізькій лікарні, в ДСНС повідомили про вибух.

Також Politeka писала, що страшна пожежа в лікарні Запоріжжя, дані про жертви та кадри трагедії.