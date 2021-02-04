В "інфекціонці" Запоріжжя під час пожежі загинула 26-річна лікар-анестазіолог Ольга Глива
На сторінках в Facebook Запорізького державного медичного університету згадали про Ольгу Гливу і розповіли, що дівчина закінчила вуз з відзнакою в 2020 році.
Медицина була її покликанням і вона блискуче вчилася під час навчання у вузі. Глива була родом з Кропивницького.
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Колектив університету також висловив щирі співчуття рідним та близьким усіх загиблих.
"Ольга Сергіївна повною мірою виконала свою місію на цій землі – до останньої своєї хвилини намагалася рятувати життя своїх пацієнтів. Колектив Запорізького державного медичного університету висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих і розділяє біль непоправної втрати", – йдеться в повідомленні.
Останній запис на її сторінці в Facebook - це зворушливий вірш:
"Не просто бути,
Не просто споглядати,
А перетворитись повністю у слух
І розчинитись".
Нагадаємо, що в ніч на 4 лютого сталася пожежа в інфекційній лікарні в Запоріжжі. Займання сталося у відділенні для пацієнтів з коронавірусом. Загинули чотири людини-лікар і три пацієнти. Ще двоє людей постраждали.
Нагадаємо, що масштабна пожежа охопила "Епіцентр", стовп чорного диму видно за кілометри.
Як повідомляла Politeka, трагедія в запорізькій лікарні, в ДСНС повідомили про вибух.
Також Politeka писала, що страшна пожежа в лікарні Запоріжжя, дані про жертви та кадри трагедії.