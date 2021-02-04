В "инфекционке" Запорожья во время пожара погибла 26-летняя врач-анестазиолог Ольга Глива
На страницев в Facebook Запорожского государственного медицинского университета вспомнили об Ольге и рассказали, что девушка закончила вуз с отличием в 2020 году.
Медицина была ее призванием и она блестяще училась во время учебы. Глива была родом из Кропивницкого.
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Коллектив университета также выразил искренние соболезнования родным и близким всех погибших.
"Ольга Сергеевна в полной мере выполнила свою миссию на этой Земле – до последней своей минуты пыталась спасать жизни своих пациентов. Коллектив Запорожского государственного медицинского университета выражает искренние соболезнования родным и близким погибших и разделяет боль невосполнимой утраты", – говорится в сообщении.
Последняя запись на ее странице в Facebook – это трогательное стихотворение:
"Не просто бути,
Не просто споглядати,
А перетворитись повністю у слух
І розчинитись".
Напомним, что в ночь на 4 февраля произошел пожар в инфекционной больнице в Запорожье. Возгорание произошло в отделении для пациентов с коронавирусом. Погибли четыре человека — врач и три пациента. Еще два человека пострадали.
Напомним, что масштабный пожар охватил "Эпицентр", столб черного дыма видно за километры.
Как сообщала Politeka, трагедия в запорожской больнице, в ГСЧС сообщили о взрыве.
Также Politeka писала, что страшный пожар в больнице Запорожья, данные о жертвах и кадры трагедии.