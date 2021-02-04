Російська співачка Крістіна Орбакайте показала, як насолоджується відпусткою в Маямі разом з сім'єю
Як передає Politeka.net, зараз вони відпочивають в Майамі і діляться курортними кадрами. Так артистка виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" зворушливе відео, яке зняла її восьмирічна дочка Клавдія Земцова під час прогулянки.
Дівчинка пробіглася по пляжу біля океану в чорно-фіолетовій курточці, яка заблищала в променях призахідного сонця. У кадрі з'явилася і сама Крістіна Орбакайте в білому світшоті, темній бейсболці, сонцезахисних окулярах і з сумкою через плече - в такому образі дочку Алли Пугачової непросто впізнати серед інших відпочиваючих. Наостанок Клава повернула камеру і показала чоловіка, який помахав руками вдалині, ймовірно, це її тато Михайло Земцов.
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"Сьогодні море хвилюється раз... Море хвилюється два... Море хвилюється три", - вимовили красуні в ролику.
Користувачі соцмережі висловили свою думку про забави зоряного сімейства в коментарях:
"Ось що значить з каченяти в лебедя..."; "Як схожа на Христину в період фільму» Опудало"😍 👍"; "мені спочатку здалося, що це Христина маленька🤗"; "дуже схожа Клавочка на Христину в дитинстві..."; "Голос як у мами!!!😊 "; "Стала смілива і розкріпачується дівчинка! Життя в Америці на користь!"; "Мамина копія"; " стає схожою на маму!"; "Як Клавочка підросла"; "Боже як же вона на вас схожа"; "Чарівна, скромна дівчинка"; " Як вона на бабусю схожа))))"; "вилита Мама"; "Позитивчики"; "так вона копія батька, зовні, а характер ще дізнаємося🥰"; " яка генетика приголомшлива!!!! І на маму і на тата схожа";"Христина, тобі хто-небудь говорив, що Клавочка схожа на Наталі Портман".
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