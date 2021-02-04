Российская певица Кристина Орбакайте показала, как наслаждается отпуском в Маями вместе с cемьей

Как передает Politeka.net, сейчас они отдыхают в Майами и делятся курортными кадрами. Так артистка выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" трогательное видео, которое сняла ее восьмилетняя дочь Клавдия Земцова во время прогулки.

Девочка пробежалась по пляжу у океана в черно-фиолетовой курточке, которая заблестела в лучах заходящего солнца. В кадре появилась и сама Кристина Орбакайте в белом свитшоте, темной бейсболке, солнцезащитных очках и с сумкой через плечо - в таком образе дочь Аллы Пугачевой непросто узнать среди других отдыхающих. Напоследок Клава повернула камеру и показала мужчину, который помахал руками вдалеке, вероятно, это ее папа Михаил Земцов.

"Сегодня море волнуется раз... Море волнуется два... Море волнуется три", - произнесли красотки в ролике.

Пользователи соцсети выразили свое мнение о забавах звездного семейства в комментариях:

"Вот что значит из утёнка в лебедя..."; "Как похожа на Кристину в период фильма «Чучело»😍👍"; "Мне сначала показалось, что это Кристина маленькая🤗"; "Очень похожа Клавочка на Кристину в детстве..."; "Голос как у мамы!!!😊"; "Стала смелая и раскрепощается девочка! Жизнь в Америке на пользу!"; "Мамина копия"; "Становится похожей на маму!"; "Как Клавочка подросла"; "Боже как же она на вас похожа"; "Прелестная, скромная девочка"; "Как она на бабушку похожа))))"; "Вылитая Мама"; "Позитивчики"; "Да она копия отца, внешне, а характер ещё узнаем 🥰"; "Какая генетика потрясающая!!!! И на маму и на папу похожа"; "Кристина, тебе кто-нибудь говорил, что Клавочка похожа на Натали Портман".

Напомним, что Кристина Орбакайте в кожаном наряде заткнула за пояс молодых красоток: Пугачева может гордиться.

Как сообщала Politeka, красавцы-сыновья Кристины Орбакайте взбудоражили сеть, редкое фото: "Они совсем не похожи".

Также Politeka писала, что Кристина Орбакайте в мини наплевала на возраст, заткнув за пояс молодых звезд: «Стройняшечка!».