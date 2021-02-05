Погода вдарить по Україні морозами, сильним вітром і скує дороги ожеледицею

У п'ятницю, 5 лютого 2021 року, у більшості областей оголосили перший рівень небезпеки, передає Politeka.net. Український гідрометцентр опублікував тривожний прогноз на офіційному сайті.

Синоптики попереджають, що вночі практично по всій країні випаде трохи снігу, який на південному сході та Закарпатті супроводжуватиметься дощем. Вдень сильних опадів не передбачається, але головну небезпеку буде представляти вітер зі швидкістю до 15-20 метрів в секунду і ожеледь.

Температура 5 лютого в північних областях складе 6-11 градусів морозу, до ранку повинна піднятися до 8-6 градусів з мінусовою позначкою. В інших регіонах після півночі очікується до -5 градусів, а вдень - близько нуля, при цьому в Закарпатті, південних і південно-східних районах прогнозують температуру від -2 до +3 градусів.

Згідно з прогнозом, жителі Києва вночі можуть спостерігати невеликий сніг, проте вдень буде сухо, а столичні дороги скує ожеледь. Температура в світлий час доби досягне 3-5 градусів морозу.

Раніше Украгідрометцентр передбачив, що лютий 2021 року видасться більш теплим, ніж зазвичай. В середньому прогноз обіцяє температуру від -3 до + 1 градуса, що приблизно на 2 градуси вище багаторічних значень. Кількість опадів не повинна перевищувати норму (25-58 міліметрів), хоча в Карпатах і Кримських горах може випасти до 73-110 міліметрів.

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