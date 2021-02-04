Музикант Сергій Бабкін, який стрімко втрачає зір, зіткнувся з проблемами під час лікування у Відні

Його дружина Сніжана розповіла подробиці на своїй сторінці в соцмережі "Instagram", передає Politeka.net. Подружжя припускало, що австрійські медики зможуть прооперувати обидва ока в один, адже рахунок йде на дні, однак це виявилося неможливим. Втім, Сергій і Сніжана не втрачають оптимізму і вже придумали, чим зможуть зайнятися в очікуванні другої операції.

"Завтра Сергію роблять перше (найважче око). І це хороша новина, тому як вранці і цієї операції могло не бути...😳 Потім ми відлітаємо і повернутися сюди повинні через 3 тижні для маніпуляцій з другим оком️ і це дуже хороша новина, тому як..., наприклад, не буде Локдауну у Відні і ми зможемо потрапити в музеї і магазинчики. Нехай буде так! Треба міняти все, що не за планом на-прекрасну можливість 😉 Два очі в один день зробити неможливо, як планувалося. Бабкін же легких шляхів не шукає. Тому розтягуємо задоволення", - повідомила дружина.

Вона також опублікувала кілька фото, зроблених в ліфті. На одному Сніжана постала в сірих штанях з підворотами і сірому пуловері, її чоловік надів картатий спортивний костюм з чорною жилеткою і поліз обніматися з грайливим виразом обличчя. На іншому знімку артист позує в жовтій толстовці і панамці, а Сніжана - в теплій зимовій куртці, обидва щасливо посміхаються.

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