Музыкант Сергей Бабкин, который стремительно теряет зрение, столкнулся с проблемами во время лечения в Вене

Его жена Снежана рассказала подробности на своей странице в соцсети "Инстаграм", передает Politeka.net. Супруги предполагали, что австрийские медики смогут прооперировать оба глаза в один, ведь счет идет на дни, однако это оказалось невозможным. Впрочем, Сергей и Снежана не теряют оптимизма и уже придумали, чем смогут заняться в ожидании необходимой операции.

"Завтра Серёже делают первый (самый трудный глаз). И это хорошая новость, потому как утром и этой операции могло не быть...😳 Потом мы улетаем и вернуться сюда должны через 3 недели для манипуляций со вторым глазом", - призналась возлюбленная певца. - "И это очень хорошая новость, потому как, например, не будет Локдауна в Вене и мы сможем попасть в музеи и магазинчики. Пусть будет так! Надо менять всё, что не по плану на - Прекрасную возможность 😉 Два глаза в один день сделать невозможно, как планировалось. Бабкин же лёгких путей не ищет. Поэтому растягиваем удовольствие".

Она также опубликовала несколько фото, сделанных в лифте. На одном Снежана предстала в серых штанах с подворотами и сером пуловере, ее муж надел клетчатый спортивный костюм с черной жилеткой и полез обниматься с игривым выражением лица. На другом снимке артист позирует в желтой толстовке и панамке, а Снежана - в теплой зимней куртке, оба счастливо улыбаются.

Ранее стало известно, что несмотря на проблемы со зрением, Сергей Бабкин продолжает свою карьеру в шоу-бизнесе. Так недавно он объявил, что стал судьей популярного проекта:

«Сбылась моя мечта. Очень хотел оказаться в тренерском кресле и неимоверно счастлив, что принимаю участие именно в таком сильном сезоне. «Лига Смеха» — это центр юмора, который я обожаю».

Напомним, жена теряющего зрение Бабкина всполошила кадрами из Вены, в сети ахнули: «Мы будем молиться о вас…».

Как сообщала Politeka, Бабкин не сдержался и обратился к украинцам накануне сложной операции: «Не могу…»

Также Politeka писала, что теряющий зрение Бабкин не сдержался, обратившись к украинцам накануне сложной операции.