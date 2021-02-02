Жизнерадостная жена музыканта и певца Сергея Бабкина Снежана показала, как подбадривает болеющего мужа
Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм женщина поделилась снимками, сделанными во время прогулки в Вене. Как известно, пара отправилась в Австрию, где у Сергея запланирована сложнейшая операция на глазах.
На фото Сергей и Снежана выглядели счастливыми. Женщина держала в руках кофе, а музыкант – пирожное.
«Как вы поняли - настроение у нас Отличное, Непокобели(ой) Непоколебимое! Компания Неизменная и Отменная! В Вене строгий карантин. Все закрыто. У нас есть уникальная возможность потратить ничего. Разве что на Венский вкуснейший кофе, который дождался нас!», - подписала фото Снежана.
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Свежий снимок всполошил сеть. В комментариях паре оставили множество слов поддержки. Большинство поклонников переживают за состояние кумира.
«Мы будем молиться о вас, наши любимые Бабкины)», «Снежана, здоровья Сергею и ждём новых песен», «Очень рады видеть Вас в отличном настроении. Мы с Вами, Любим Вас», «Грустно, что вы приехали в мой город по такой причине, но рада видеть вас улыбчивыми! Здоровья Сергею, и лучи любви!», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Сергей Бабкин открыто рассказал о страшном диагнозе и предстоящей операции: «Врачи не дают прогнозы…».
Как сообщала Politeka, теряющий зрение Бабкин не сдержался, обратившись к украинцам накануне сложной операции: «Не могу…».
Также Politeka писала, что теряющий зрение Бабкин срочно покинул Украину вместе с женой, волнительное фото: "Дай бог...".