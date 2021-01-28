Український музикант Сергій Бабкін, у якого діагностували рідкісне захворювання, розповів, що про страшний діагноз говорять лікарі

Як повідомляє Politeka.net, подробицями він поділився в інтерв'ю «КП в Україні». Відомо, що зараз Сергій і Сніжанна готують все для від'їзду до Австрії, де буде проходити операція. Клініку у Відні артист вибрав з тієї причини, що в Україні немає потрібних ліків для проведення цієї операції. В Австрії його погодилися прийняти, але перед цим потрібно пройти безліч процедур, пов'язаних з карантинними обмеженнями.

На питання, які прогнози дають лікарі, музикант відповів чесно.

"Вони не дають прогнози, але рівень клініки і самого професора настільки високий, що я спокійний. Знаю, що все буде на найвищому рівні. Доктор Ансарі займається саме такого роду патологіями", - пояснив Бабкін.

За словами музиканта, складнощі є в обмеженнях, які пов'язані з пандемією. В Австрії потрібно пройти 10-денний карантин, але доктор пообіцяв музиканту, що постарається вирішити це питання. Бабкін підкреслив, що найхвилююче в цьому всьому – очікування.

Музикант також зізнався, що після його поста з повідомленням про хворобу, йому написав посол України в Австрії. Він пообіцяв допомогти артисту.

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