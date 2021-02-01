Відомий музикант Сергій Бабкін разом з дружиною покинув Україну для лікування за кордоном

Нещодавно артист і його дружина розповіли про лякаючий діагноз, який поставили Сергію лікарі. У нього виявили "запалення задньої стінки очей і відшарування сітківки", через яке Бабкін стрімко втрачає зір. Допомогти артисту може операція, яку не роблять в Україні, у зв'язку з чим музикант вирішив лікуватися в Австрії.

У новому пості на своїй сторінці в Instagram Сніжана Бабкіна показала, як вони з чоловіком залишають Україну. Вони сфотографувалися в масках, сидячи в літаку.

"Грає Моцарт на борту. Ми летимо до Відня", - підписала фото Бабкіна.

Потрібно відзначити, що на знімку її чоловік виглядає вельми життєрадісно. Очевидно, що музикант не втрачає сили духу і готовий до майбутніх випробувань.

У коментарях до посту шанувальники бажають парі удачі.

"М'якої посадки і найкращих новин!", "Котики, нехай все складеться найкращим чином", "Ангела хранителя вам! Все Буде Добре!", "Все Буде Добре, по іншому ніяк!!", "Дай бог! Щоб у вас було все тільки добре. Ви чудові!", "Повертайтеся здоровими і щасливими", "нехай все пройде легко і з найкращим результатом!! Тримаємо за Сергія кулачки", - пишуть люди.

Нагадаємо, дружина Бабкіна, що втрачає зір, захопила тим, як підбадьорює музиканта: «Дуже ефектна».

Як повідомляла Politeka, Сергій Бабкін відкрито розповів про страшний діагноз і майбутню операцію: «Лікарі не дають прогнози...».

Також Politeka писала, що дружина Бабкіна розповіла подробиці про страшний діагноз чоловіка: "Зараз ми знаходимося в стані...".