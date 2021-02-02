Украинский музыкант Сергей Бабкин, у которого диагностировали редкое заболевание, не смог сдержать эмоций по прилету в Вену

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм артист опубликовал селфи, на котором позировал в цветастой шапочке. Бабкин сделал солнечное фото и выглядел достаточно бодрым.

«Друзья! Не могу, Соскучился! Заскочил к вам на секундочку. Мы со Снежкой @snezhana_babkina вчера прилетели в Вену. Нас благополучно пропустили, благодаря всем добрым людям, которые помогли нам», - отметил музыкант.

В комментариях артисту оставили массу приятных слов.

«Серёжа, скорейшего выздоровления!», «всё будет хорошо», «Пусть все пройдёт хорошо и легко», «Мы вас очень любим!», «Держим за вас кулачки!», «Удачи Вам, Сергей! Мы с друзьями переживаем и следим за новостями», «Сергей - вы лучший. Все будет хорошо. Мы с вами. Держитесь!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Сергей Бабкин уехал в Австрию, где ему должны провести сложнейшую операцию на глазах. В Украине не оказалось лекарств, которые нужны для хирургического вмешательства. По словам Бабкина, врачи не дают никаких прогнозов, но он надеется на позитивный исход дела.

Как известно, у артиста диагностировали редкое заболевание глаз. Если вовремя не сделать операцию, музыкант может лишиться зрения.

Напомним, что Сергей Бабкин рассказал, как узнал о редкой болезни: "Я снимался в...".

Как сообщала Politeka, Бабкин срочно покинул Украину вместе с женой, волнительное фото: «Дай бог...».

Также Politeka писала, что жена теряющего зрение Бабкина восхитила тем, как подбадривает музыканта: «Очень эффектная».