Дружина співака Сергія Бабкіна Сніжана показала, як підбадьорює співака

Як передає Politeka.net, нове фото дружина артиста показала на своїй сторінці в Instagram.

Сніжана Бабкіна в короткому топі і штанях покрутилася перед камерою. Вона відображена в русі, волосся дівчини розлітаються в сторони. Родзинкою кадру стала широка посмішка.

«Ми завжди виглядаємо так, наскільки ефективно себе використовуємо. Згодні?"- написала вона.

Сніжана зазначила, що сфотографував її чоловік.

У мережі захоплюються позитивом Сніжани.

"Спасибі вам, ви надихаєте на позитивне сприйняття життя", "Така сонячна. Дуже ефектна", "и така позитивна", "класна", "так, так і є", - пишуть в коментарях.

Відзначимо, життєрадісність і позитивний настрій Сніжани Бабкіної особливо захоплюють з огляду на те, що у її чоловіка виявили серйозне захворювання. Мабуть вона щосили намагається підтримати чоловіка і допомогти йому в непростій ситуації.

Нещодавно лікарі поставили Сергію діагноз- "запалення задньої стінки очей і відшарування сітківки", а також настійно рекомендували операцію. Так як в Україні не проводяться подібні процедури, артисту належить поїздка в Австрію.

Нагадаємо, Сергій Бабкін відкрито розповів про страшний діагноз і майбутню операцію: "лікарі не дають прогнози…»

Як повідомляла Politeka, втрачаючий зір Сергій Бабкін розповів, як дізнався про рідкісну хворобу: "я знімався в..."

Також Politeka писала, що Сергій Бабкін, що втрачає зір, зворушив ніжними кадрами з малюком-сином: "космічний хлопець"