Дружина співака Сергія Бабкіна Сніжана показала, як підбадьорює співака
Як передає Politeka.net, нове фото дружина артиста показала на своїй сторінці в Instagram.
Сніжана Бабкіна в короткому топі і штанях покрутилася перед камерою. Вона відображена в русі, волосся дівчини розлітаються в сторони. Родзинкою кадру стала широка посмішка.
«Ми завжди виглядаємо так, наскільки ефективно себе використовуємо. Згодні?"- написала вона.
Сніжана зазначила, що сфотографував її чоловік.
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У мережі захоплюються позитивом Сніжани.
"Спасибі вам, ви надихаєте на позитивне сприйняття життя", "Така сонячна. Дуже ефектна", "и така позитивна", "класна", "так, так і є", - пишуть в коментарях.
Відзначимо, життєрадісність і позитивний настрій Сніжани Бабкіної особливо захоплюють з огляду на те, що у її чоловіка виявили серйозне захворювання. Мабуть вона щосили намагається підтримати чоловіка і допомогти йому в непростій ситуації.
Нещодавно лікарі поставили Сергію діагноз- "запалення задньої стінки очей і відшарування сітківки", а також настійно рекомендували операцію. Так як в Україні не проводяться подібні процедури, артисту належить поїздка в Австрію.
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