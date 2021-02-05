Пішов з життя відомий український музикант-цимбаліст Петро Сказків, який здобув популярність після участі в 7 сезоні шоу "Україна має талант"

Музиканта не стало в четвер, 4 лютого. Сумну звістку повідомила підприємниця Наталія Кульчицька та музикант Олександр Положинський.

"Ще одного талановитого музики не стало. Згорів, як той вогонь...

Спочивай в мирі, Петре", - написав Положинський.

Страшний діагноз Петру поставили восени 2020 року. У грудні він розповів, що 1,5 місяці тому потрапив до лікарні з пневмонією, де при обстеженні у нього виявили плоскоклітинний рак легенів G2. Тоді багато хто підтримав його фінансово. Однак врятувати музиканта медики не зуміли.

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Українці сумують і висловлюють співчуття родині Петра.

"Вічна пам'ять, горе, яке непередати словами,співчуття рідним і сили,сили це все пережити", "Невимовний жаль. Серце плаче. Царство небесне. Щирі співчуття рідним та близьким", "Вічна память. Нехай світло вічне світить і нехай Господь прийме душу новопредставленого Петра, у свої вічні оселі, де всі святі і праведні спочивають", "Непоправна втрата", "Спочивай з миром, дорогий друже. Хай лунає з неба твоя божественна музика", - пишуть у мережі.

Петро Казків народився 1987 року у Ворохті (Івано-Франківська область), де жив до самої смерті. У 2015 році він дійшов до фіналу шоу «Україна має талант».

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