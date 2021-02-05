Ушел из жизни известный украинский музыкант-цимбалист Петр Сказкив, получивший известность после участия в 7 сезоне шоу «Україна має талант»

Музыканта не стало в четверг, 4 февраля. Печальное известие сообщила предпринимательница Наталья Кульчицкая и музыкант Александр Положинский.

«Еще одного талантливого музыканта не стало. Сгорел, как огонь... Покойся в мире, Петр», - написал Положинский.

Страшный диагноз Петру поставили осенью 2020 года. В декабре он рассказал, что 1,5 месяца назад попал в больницу с пневмонией, где при обследовании у него выявили плоскоклеточный рак легких G2. Тогда многие поддержали его финансово. Однако спасти музыканта медики не сумели.

[embed]https://www.facebook.com/sashko.polozhinsky/posts/4412200602129855?__cft__

Украинцы скорбят и выражают соболезнования семье Петра.

"Вечная память, горе, не передать словами, соболезнования родным и силы, силы это все пережить", "Вечная память. Пусть свет вечно светит и пусть Господь примет душу новопредставленого Петра, в свои вечные дома, где все святые и праведные отдыхают ", "Невыразимое горе. Сердце плачет. Царство небесное. Искренние соболезнования родным и близким", "Непоправимая потеря....", "Покойся с миром, дорогой друг. Пусть звучит с неба твоя божественная музыка", - пишут в Сети.

Петр Сказкив родился в 1987 году в Ворохте (Ивано-Франковская область), где жил до самой смерти. В 2015 году он дошел до финала шоу «Україна має талант».

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