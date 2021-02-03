Известная украинская певица Наталья Могилевская рассказала о своей боли в день смерти друга

Певица Наталья Могилевская на своей странице в Instagram поделилась с поклонниками своей душевной болью, которую уже ничем нельзя исправить. Певица вспомнила о своем друге Андрее Кузьменко, которого не стало шесть лет назад, и показала архивное видео с Кузьмой Скрябиным, пишет Politeka.net.

Наталья Могилевская всегда с особой теплотой и грустью отзывалась о коллеге и друге Андрее Кузьменко, знакомом поклонникам как Кузьма Скрябин. И несмотря на то, что певца уже нет в живых шесть лет, его подруга каждый год вспоминает о нем в день его смерти. В этот раз она поделилась архивными кадрами, снятыми еще во время существования проекта "Шанс", где Кузьма и Могилевская вместе работали.

На видео Андрей Кузьменко на звукозаписывающей студии старается спеть известный хит Могилевской "Месяц". Певец в наушниках медленно начинает петь, пытаясь придать своему голосу нежность и чуткость, но у него не получалось, поэтому ему на помощь пришли его друзья и в итоге они вместе начали кричать и смеяться, превращая лирическую композицию в "рок-хит".

Наталья Могилевская с нежностью вспоминает о тех моментах, отмечая, что ей сейчас так не хватает такого щедрого и хорошего друга с большим сердцем.

"Как же мне не хватает тебя, мой друг! Моя щедрая Душа! Мое большое, красивое, доброе Сердце!",- пишет Наталья Могилевская.

В комментариях поклонники присоединились к воспоминаниям Могилевской и написали слова скорьби по известному певцу.

"Ты насегда в наших сердцах", "Он всегда останется для нас весёлым человеком с большим и добрым сердцем", "Светлая память", "Да, не хватает нам человека с большим сердцем, с удачными шутками, не хватает живой его песни. Всегда плачу когда слышу его голос", "Мы все за Кузьмой скучаем, хороший человек",- написали фолловеры.

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Стоит отметить, что певица много лет работала со Скрябиным в проекте "Шанс", где они вместе готовили талантливых украинцев к выступлению на большой сцене. Могилевская и Кузьма даже записали вместе шутливую песню "Ты мне не даешь", гостили друг у друга и дружили даже несмотря на разногласия и ссоры.

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