Трагическое ДТП оборвало жизнь известного украинца Кузьмы Скрябина шесть лет назад

2 февраля за рулем своего внедорожника Toyota Sequoia он возвращался из Кривого Рога, где накануне состоялся концерт группы "Скрябин", когда около села Лозоватка врезался в молоковоз ГАЗ-53. От полученных травм артист погиб на месте.

Жена Андрея Кузьменко (настоящее имя певца) Светлана Бабийчук и его дочь Мария-Барбара тяжело переживают утрату до сих пор.

"Боль не отпускает, - делилась в одном из интервью его наследница. - Я не знаю сколько нужно времени, чтобы стало легче. Я не могла какое-то время слушать его песни, слышать голос. Я очень скучаю по папе, до сих пор до конца не знаю, как это все преодолеть".

22-летняя Мария-Барбара, в которой певец души не чаял и даже назвал в честь своей любимой актрисы Барбары Брыльски, не пошла, однако, по его стопам, решив связать свою жизнь с медициной. В 2020-м году дочка Скрябина получила диплом Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, выучишись на дерматолога.

«6 незабываемых лет и диплом в руках. Мечты сбываются», - хвасталась она в своем Инстаграм.

20 декабря 2019 года девушка вышла замуж за своего однокурскника Виктора Тура. Свадьба состоялась в роскошном ресторане под Киевом. Пару со знаменательным днем поздравил певец DZIDZIO. Михаил Хома (его настоящее имя) отметил, что Кузьма радуется на небесах за свою единственную дочь - Басю, как он ее ласково называл.

А 17 августа 2020 года (в день рождения Кузьмы) Мария-Барбара совместно с супругом открыла в Киеве кафе под названием «Lviv croissants». Таким образом, она хотела почтить память отца, которому могло бы исполниться в этот день 52 года.

На открытии заведения побывали друзья артиста. DZIDZIO опубликовал фото с мероприятия в своем микроблоге в Инстаграм. Артист позировал вместе с дочкой и зятем Кузьмы, а также с его вдовой на фоне стены с надписью «Место счастливых людей». Эти слова и другие надписи на стенах заведения — фразы из песен Скрябина.

Пользователи оставили теплые комментарии под этим постом:

"Круто, Скрябин был бы горд за дочку. Бажаю успехов!"; "Процвітання дочці Кузьми та хорошого настрою творити добро для людей!😘"; "🔥 Помним! Всегда остаётся в наших сердцах!"; "Удачи Барбаре и Виктору!!! У них есть хороший покровитель)"; "Кузьма 4ever!!!"

Напомним, дочь Кузьмы Скрябина выросла и восхищает необыкновенной красотой, личные фото и подробности из жизни.

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