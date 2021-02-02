Певец DZIDZIO разбередил сердца трогательным постом, доведя публику до слез
Как передает Politeka.net, 37-летний артист поделился в своем микроблоге в Инстаграм кадрами с концерта в память погибшего Кузьмы Скрябина (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Кадры хоть и архивные, но именно сегодня, 2 февраля, шесть лет назад легендарный музыкант и автор песен разбился под Кривым Рогом, возвращаясь с гастролей. Внедорожник Скрябина влетел в грузовик - певец погиб мгновенно.
Как известно, Михаил Хома (настоящее имя DZIDZIO) был очень дружен с Кузьмой. После смерти последнего всячески поддерживал его единственную дочь, присутствовал у нее на свадьбе и на открытии кафе в Киеве с оригинальной фишкой - цитатами из песен отца на стенах заведения.
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Выступая на сцене, Михаил призвал присутствующих включить телефоны, чтобы "огоньки" взмыли в небо за Кузьмой. В самый пиковый момент DZIDZIO уронил скупую мужскую слезу, не сдержав эмоций.
"Помню, три часа ночи, звонит телефон, смотрю на экран, то - Кузьма. Поднимаю трубку, а он мне говорит: «Чувак, «3 в 1» - это моя любимая песня!» и бросил трубку. В то время - это была высшая похвала для меня от Кузьмы, которую я храню и сегодня!.. Благодарю Тебя, мой друг, за все, что ты сделал!", - поделился теплым воспоминанием о Скрябине Михаил.
Пользователи кинулись комментировать увиденное, изливая свою скорбь вместе с Хомой:
"😥 Спасибо, что не забываешь Кузьму. Наша легенда😭"
"Это очень крутая песня!!! А Кузьма это душа, которой нам всем так не хватает..."
"Вечная память😢"
"Мурашки по коже😔"
"Помним 😔 Боль потери не погаснет"
"жаль что так рано ушел от нас"
Напомним, что жена DZIDZIO в бикини взбудоражила смелыми позами на пляже: "Недаром муж держал от всех подальше".