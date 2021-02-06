Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес влаштувала неймовірні танці на концерті

Знаменита артистка намагається робити на своїх концертах справжнє феєричне шоу і інтригувати перетвореннями. Так як Лопес робить акцент на своїй фігурі, більшість її костюмів ледь можна вважати пристойними.

Для Дженніфер відомі дизайнери створюють досить багато костюмів, щоб за виступ вона переодяглася не один раз. Причому Лопес вибирає одяг максимально відкриту на стегнах. Боді, комбінезони, шорти найчастіше зроблені з прозорих тканин, сіточки з паєтками або просто розшиті дорогими каменями.

Всі образи Лопес створені саме для зручності і спокушання. Так як 51-річна артистка захоплюється танцями, вона з'єднує на концертах свій спів з акробатичними трюками. Один з таких підкорив мережу зухвалістю-зірка буквально крутила стійку від мікрофона в руках, вистрибуючи на підборах без єдиної скутості.

Заради таких танців 51-річна зірка тренується чотири рази на тиждень і ходить окремо на латиноамериканські та Спортивні танці.

Також раніше співачка підкорила видом в кофтині з тонкої тканини небесно-блакитного відтінку, засвітивши при цьому бюст, так як позувала вона без білизни. Короткі чорні шорти вдало доповнили досить лаконічний образ, а чорні шкіряні чоботи ботфорти зробили стрункі ноги Лопес ще довшими.

Шанувальники не перестають дивуватися красі Дженніфер:

"Ти безумовно стаєш красивішим і виглядаєш молодше😅 😅; чудово. Мені подобаються твої волосся ось такі; чоботи🖤 просто божевільний стиль; така красива ❤; ти прекрасно виглядаєш😍; Чоботи де я можу купити; любов, любов, любов😍 і знову молодше всіх😍 !!!; фігура моєї мрії😍 😍 🔥❤️; люблю свій стиль на цих фотографіях❤️".

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