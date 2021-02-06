Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес устроила невероятные танцы на концерте

Знаменитая артистка старается делать на своих концертах настоящее фееричное шоу и интриговать преображениями. Так как Лопес делает акцент на своей фигуре, большинство ее костюмов едва можно считать приличными.

Для Дженнифер известные дизайнеры создают довольно много костюмов, чтобы за выступление она переоделась не один раз. Причем Лопес выбирает одежду максимально открытую на бедрах. Боди, комбинезоны, шорты чаще всего сделаны из прозрачных тканей, сеточки с пайетками или просто расшиты дорогими камнями.

Все образы Лопес созданы именно для удобства и соблазнения. Так как 51-летняя артистка увлекается танцами, она соединяет на концертах свое пение с акробатическими трюками. Один из таких покорил сеть дерзостью – звезда буквально крутила стойку от микрофона в руках, выпрыгивая на каблуках без единой скованности. В этот раз тоже самое артистка проделала со специальным реквизитом для выступления.

Ради таких танцев 51-летняя звезда тренируется четыре раза в неделю и ходит отдельно на латиноамериканские и спортивные танцы.

Также ранее певица покорила видом в кофточке из тонкой ткани небесно-голубого оттенка, засветив при этом бюст, так как позировала она без белья. Короткие черные шорты удачно дополнили довольно лаконичный образ, а черные кожаные сапоги ботфорты сделали стройные ноги Лопес еще длиннее.

Поклонники не перестают удивляться красоте Дженнифер:

«Ты безусловно становишься красивее и выглядишь моложе 😅😅; Великолепно. Мне нравятся твои волосы вот такие; сапоги🖤 просто безумный стиль; Двигаем бедрами, такими только и надо; Такая красивая ❤; Ты прекрасно выглядишь😍; Сапоги где я могу купить; Любовь, любовь, любовь😍 И снова моложе всех😍 !!!; фигура моей мечты😍😍🔥❤️; Люблю свой стиль на этих фотографиях ❤️».

Напомним, неугомонная Дженнифер Лопес взбудоражила фантазии, не вставая с кровати.

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