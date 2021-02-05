Померла актриса, яка зіграла в "Зоряних війнах"
Трагічну новину повідомили в NY Post.
Серце Тріші Ноубл зупинилося 23 січня, за кілька днів до свого 77-го дня народження.
Актриса тривалий час боролася з онкологією. Мезотеліома - це рідкісна форма раку тканин, що вистилають внутрішні органи.
Австралійська актриса зіграла роль Джобаль Наберрі у двох фільмах фантастичної саги»Зоряні війни".
Крім кар'єри в кіно, Ноубл виступала на естраді. У 1961 році вона отримала австралійську премію Logie Awards як найкраща співачка.
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