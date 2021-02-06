Відома модель Алессандра Амбросіо, зірка Victoria's Secret, показала себе на відпочинку з подружками

На кадрах Алессандра була в частково прозорій накидці, яку підв'язала на бердах, і бікіні. Поруч можна побачити інших дівчат в купальниках. Дівчата тримала в руках білі троянди, а волосся залишили розпущеним. Красуні розважалися, ворожили в колі, плавали на човні. Кадри вийшли цікавими і легкими, адже моделі виглядають бездоганно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"З благословення Матері морів у колі друзів ми відзначили 2-у річницю GAL!

Велике спасибі всім за те, що ви разом з нами стали частиною цієї дивовижної подорожі.

Ми щиро цінуємо Вашу любов і підтримку, що наповнює наші серця радістю.

Бажаю, щоб ми продовжували разом довгі роки!",- написала зірка під кадрами.

Фанати подивилися ролик десятки тисяч разів і написали коментарі:

"Сумую", " яке красиве відео! Дуже сподобалося! Я здригнувся !!", "Сильна дівчина", " ми просто повинні подякувати Вам за цей особливий момент!", "Привіт, красуня, схоже, ти відмінно провів час :) мені просто цікаво, а чи є в цьому місці які-небудь обмеження через пандемію??", "Шалено красива","такі шикарні красуні".

Ми писали, що бразильська модель Алессандра Амбросіо, що представляє бренд нижньої білизни Victoria's Secret, помірялася формами з подружками.

Струнка Амбросіо в черговий раз довела свою перевагу, здивувавши бездоганною фігурою.

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