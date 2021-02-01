Модель бренда Victoria’s Secret Алессандра Амбросио появилась в соблазнительном мини

Звезда привлекает точеной фигурой в свои 39 лет, передает Politeka.net. Красотка завораживает стройностью, хотя она является матерью двоих детей - беременность и роды никак не повлияли на ее внешность.

В этот раз звезда надела белое мини-платье, которое пришлось ей по фигуре. В результате выделялись тонкая талия, и оголись стройные ножки.

Ткань наряда была немного прозрачной, что прибавляло образу еще больше пикантности.

Красотка стояла перед камерой на тонких шпильках, а ее образ завершали аккуратные украшения.

Звезда распустила длинные волосы, которые легли аккуратными волнами. Макияж лишь подчеркнул идеальные черты лица знаменитости.

"Готова к неделе 💟", - написала модель.

За час пост собрал более 40 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали звезде много приятных сообщений, которых достойная ее фигура, ведь выглядеть так в ее годы дано не каждому.

"Вау, какая поза", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Алессандра Амбросио родилась в маленьком городке Эрешин (Бразилия). Стать моделью она захотела еще в восемь лет.

Будущая звезда отучилась на модельных курсах.

К слову, Алессандра идеально соответствовала модельным параметрам, но с детства страдала лопоухостью. Поэтому в подростковом возрасте решилась на пластическую операцию, чтобы убрать этот дефект. Однако звезда больше ничего не предпринимала со своей внешностью.

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