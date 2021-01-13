Известная модель Алессандра Амбросио, звезда "Victoria’s Secret", показала себя на прогулке по пляжу

На фото Амбросио позировала в юбке и топе. Красотка стояла в море, хвастаясь мокрыми ножками. Девушка задрала руки и соблазнительно выгнулась, делая фото еще более жарким. Алессандра показала еще несколько ракурсов, на которых продемонстрировала все достоинства своей фигуры и внешности. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"В легком тумане страстей, исходящих изнутри", - написала звезда.

Фанаты поставили более 50 тысяч лайков и написали комментарии:

"Все красиво!", "Похожа на маленькую девочку", "ты такая красивая", "Слишком красивая женщина", "Великолепный наряд", "эффектная великолепная девушка", "Как всегда вдохновляет !!!", "Алессандра безупречная", "Я люблю видеть тебя такой счастливой и радостной, Алессандра", "Всегда страстная", "Ты идешь играть у меня на заднем дворе".

Мы писали, что бразильская модель Алессандра Амбросио порадовала публику яркими кадрами.

Так, Амбросио в синем платье с безумными вырезами показала, как наслаждается жизнью, несмотря ни на что. Красотка блеснула соблазнительным декольте, украсив его крупной ракушкой: ее загорелыми прелестями хочется любоваться вечность.

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