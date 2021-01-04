Бразильская модель Алессандра Амбросио из Victoria’s Secret порадовала фанатов "вкусным" образом

Как передает Politeka.net, 39-летняя красотка опубликовала в "сториз" в Инстаграм свежие кадры, на которых предстала в крохтном бикини розового оттенка.

Алессандра с распущенными и слегка растрепанными волосами, в солнцезащитных очках и накинутом на плечи персиковом парео выглянула на веранду ресторана, покрутившись перед камерой. Модель отставила ручку, распахнув парео, и блеснула загорелыми прелестями - прямо райское наслаждение.

Стройная красотка знает, что выглядит безупречно, особенно ее гладенькое тело, поэтому абсолютно не стесняется засветить лишнее, что вполне возможно, учитывая размер ее микро-бикини.

"Новое начало", - подписала кадр звезда.

По всему, модель чувствует себя раскованно перед камерами, это сразу чувствуется. И неудивительно, ведь у нее за плечами богатый опыт. Амбросио с малых лет мечтала стать моделью. Семья поддержала девочку, и уже в 15 лет она получила свой первый контракт.

Ее первой крупной работой стали съемки для журнала ELLE, лицо Алессандры появилось на обложке. Юную модель сразу же заметили другие и в ее карьере появились работы с крупнейшими мировыми бренд-компаниями.

Впервые в шоу-показе бренда нижнего белья Victoria’s Secret Амбросио приняла участие в 2001 году, начав свое многолетнее сотрудничество с этой компанией. В 2004 году она стала «лицом» новой линии белья Pink. Сейчас она продолжает быть одной из "ангелов" Victoria’s Secret.

Ранее мы сообщали, Амбросио показала в Инстаграм свою семью, с которой отмечала Новый Год. Девушка козырнула фигурой в соблазнительном платье-"сеточке" с глубоким декольте и высокими разрезами на юбке.

Напомним, звезда Victoria’s Secret задрала ножку в дерзком мини.

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