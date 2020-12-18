Известная модель Алессандра Амбросио, звезда Victoria’s Secret, показала себя в необычном образе

На фото Амбросио позировала в топе и мини-шортиках фиолетового цвета. Звезда задрала одну ножку, взявшись за нее рукой в воздухе. Вторую руку красотка подняла вверх. Девушка стояла на пляже и восхищала идеальными изгибами тела. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Закатный поток", - написала звезда.

Фанаты поставили более 40 тысяч лайков и написали комментарии:

"Вау мега красивая", "великолепная, соблазнительная и привлекательная", "я вас очень люблю", "Красавица и красивая картинка", "стройное тело всегда в форме", "Ты дашь мне мир, эль", "Поцелованная закатом", "Потрясающе шикарная и невероятно красивая дама", "Фиолетовый тебе всегда идет", "Погрузитесь в новый год как что!", "Такая сила и уравновешенность", "Вы сомневаетесь, как пьяный и бьющий юго-западный ветер?".

Мы писали, что известная модель, звезда Victoria’s Secret, Алессандра Амбросио, расслабилась на отдыхе в маленьком купальнике.

Звезда была в маленьком купальнике, которые позволил полюбоваться достоинствами во всей красе.

Лифчик обтянул и приподнял бюст звезды. В результате формы едва ли не выскакивали из него и магнитили взгляд.

Напомним, звезда Victoria’s Secret игриво расставила ножки в микро-бикини

Также Politeka писала, что звезда Victoria’s Secret в микро-бикини виртуозно схватилась за штурвал

А еще Politeka писала, что звезда Victoria’s Secret блеснула своим "соблазном" в мини-бикини на пляже



