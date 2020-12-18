Известная модель Алессандра Амбросио, звезда Victoria’s Secret, показала себя в необычном образе
На фото Амбросио позировала в топе и мини-шортиках фиолетового цвета. Звезда задрала одну ножку, взявшись за нее рукой в воздухе. Вторую руку красотка подняла вверх. Девушка стояла на пляже и восхищала идеальными изгибами тела. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Закатный поток", - написала звезда.
Фанаты поставили более 40 тысяч лайков и написали комментарии:
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Мы писали, что известная модель, звезда Victoria’s Secret, Алессандра Амбросио, расслабилась на отдыхе в маленьком купальнике.
Звезда была в маленьком купальнике, которые позволил полюбоваться достоинствами во всей красе.
Лифчик обтянул и приподнял бюст звезды. В результате формы едва ли не выскакивали из него и магнитили взгляд.
Напомним, звезда Victoria’s Secret игриво расставила ножки в микро-бикини
Также Politeka писала, что звезда Victoria’s Secret в микро-бикини виртуозно схватилась за штурвал
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