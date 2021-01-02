Бразильская модель Алессандра Амбросио из Victoria’s Secret свела с ума пикантным образом
Как передает Politeka.net, 39-летняя звезда опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в окружении семьи. Все были в белых нарядах, но только Амбросио позволила себе безумные разрезы - такую красоту грех скрывать.
Так, роскошная модель появилась в "рваном" платье. "Сеточка" едва прикрывала загорелые прелести, а от смелого декольте и вовсе можно потерять голову. Дополнили наряд два разреза снизу, полностью оголившие ее стройные ножки.
Амбросио покрутилась перед камерой в разных ракурсах, дабы позволить фанатами вдоволь налюбоваться безупречной красотой. Соблазнительный образ и яркие фото стали лучшим новогодним подарком для публики.
"С любовью ✨🌟💫🤍 и благодарностью ❤️", - подписала кадры модель.
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Пользователи с жаром кинулись обсуждать увиденное:
"Абсолютно красивая и очаровательная ❤️"
"Дай бог здоровья этой прекрасной семье 🙏✨"
"Королева грации, гармонии и красоты 💗"
"Вы есть и будете одной из самых красивых женщин в мире"
"Такая загорелая и красивая, что невозможно устоять"
Отметим, Амбросио мечтала стать моделью с восьми лет, и уже в 12 отправилась на модельные курсы, заручившись поддержкой родных.
Примечательно, что будучи подростком Алессандра решилась на пластическую операцию - девочке убрали лопоухость. И хотя хирург отлично справился с работой, с тех пор модель не раз повторяла, что больше никогда не пойдет на подобные жертвы. Звезда уверяет женщин: пластическая хирургия болезненна, а результаты не стоят такого испытания.
Напомним, звезда Victoria’s Secret задрала ножку в дерзком мини.
Также Politeka писала, что звезда из Victoria’s Secret сверкнула выпирающими формами из бикини.
А еще Politeka сообщала, что звезда Victoria’s Secret игриво расставила ножки в миниатюрном бикини.