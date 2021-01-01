Супермодель Алессандра Амбросио впечатлила роскошной фигурой, покрутившись перед камерой в наряде в сетку
Как рассказывает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.
«Счастливого Нового года», - коротко говорится в подписи.
Уточним, что на ролике Амбросио хвастается безупречными изгибами, элегантно спускаясь со ступенек в наряде в сетку и белоснежном белье. При этом знаменитость без стыда задирает наряд, одаривая фанатов игривой улыбкой.
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«Ох, эта улыбка стоит миллионы», «ты просто бесподобна, Али!», «и тебя с праздником! Ты великолепная, продолжай радовать нас дальше», «божественные изгибы!», «ну до чего же ты красивая», - пишут ее поклонники.
До этого мы писали, что американская модель и звезда Victoria’s Secret Алессандра Амбросио восхитила поклонников, померявшись фигурой с красотками-подругами на отдыхе
«Лето наступает, Тепло в сердце. Эта красочная магия. Вещи в жизни...» - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованной фотографии Амбросио позирует в одном бикини с красотками-подругами на корабле, эффектно улыбаясь при этом на камеру.
Напомним, звезда Victoria’s Secret задрала ножку в дерзком мини.
Также Politeka писала, что звезда из Victoria’s Secret сверкнула выпирающими формами из бикини.
А еще Politeka сообщала, что звезда Victoria’s Secret игриво расставила ножки в миниатюрном бикини.