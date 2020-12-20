Популярная американская модель и звезда Victoria’s Secret Аллесандра Амбросио восхитила поклонников, померявшись фигурой с красотками-подругами на отдыхе

Как рассказывает Politeka, фотографию знаменитость опубликовала у себя в Instagram.

«Лето наступает, Тепло в сердце. Эта красочная магия. Вещи в жизни...» - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованной фотографии Амбросио позирует в одном бикини с красотками-подругами на корабле, эффектно улыбаясь при этом на камеру.

«Одна лучше другой», «волшебный вид. Можно смотреть вечно», «безупречная красота!», «вау, какой роскошный обзор», «вот это у вас формы – бомбезные!», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось до этого, известная модель Алессандра Амбросио, звезда Victoria’s Secret, показала себя и подружек

На фото Амбросио позировала в накидке и бикини. Рядом можно увидеть еще одну девушку в купальнике и прозрачной накидке. А с другой стороны сидела красотка в бикини и шортиках. Девушки соблазнительно прижались друг к дружке и хвастались идеальными фигурами. Благодаря этому кадры получились довольно пикантными и соблазнительными.

Напомним, звезда Victoria’s Secret задрала ножку в дерзком мини.

Также Politeka писала, что звезда из Victoria’s Secret сверкнула выпирающими формами из бикини.

А еще Politeka сообщала, что звезда Victoria’s Secret игриво расставила ножки в миниатюрном бикини.