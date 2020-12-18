Известная модель Алессандра Амбросио, звезда Victoria’s Secret, показала себя и подружек
На фото Амбросио позировала в накидке и бикини. Рядом можно увидеть еще одну девушку в купальнике и прозрачной накидке. А с другой стороны сидела красотка в бикини и шортиках. Девушки соблазнительно прижались друг к дружке и хвастались идеальными фигурами. Благодаря этому кадры получились довольно пикантными и соблазнительными. ОБ этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Я и мои девочки", - написала красотка.
Фанаты поставили более 20 тысяч лайков и написали комментарии:
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"Прекрасные девочки", "Ты пойдешь к реке", "Похоже на фото для модной редакции", "Но съешь что-нибудь", "Королева и ее принцессы", "Это машина мечты проезжает, машина мечты", "Такая же идеальная соблазнительная, как настоящая мама, спасибо за то, что поделилась, и надеюсь, что с Рождеством вам хорошо".
Сообщалось, что известная модель Алессандра Амбросио блеснула идеальными формами в купальнике.
В этот раз искусительница записала несколько сториз, показывая свою стройную фигуру и аппетитные формы на пляже.
Модель поднесла камеру поближе, делая селфи и попивая коктейль одновременно: "Жара".
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