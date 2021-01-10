Известная модель Алессандра Амбросио, звезда Victoria’s Secret, показала себя и рассказала о сиянии

На фото Амбросио позирует в штанах и топе. Красотка подпрыгнула, расставив ноги и подняв руки вверх. Девушку снимали сбоку, пока она хвасталась впечатляющими формами. Волосы у Амбросио остались распущенными, а интересную съемку модель устроила на пляже у воды. На других кадрах звезда показала еще несколько поз и ракурсов. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Она сияла по небу, ослепляя его, даже несмотря на то, что было полуденное солнце. Падающая звезда - и вдруг глубина", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 70 тысяч лайков и написали комментарии:

"Красивые слова", "Выглядит так шикарно!", "Замечательная душа и прекрасный человек", "Я люблю тебя женщина", "Скачок веры", "Абсолютно потрясающий!", "Невероятно красивый поцелуй", "Лучшие ножки на свете".

Сообщалось, что бразильская модель Алессандра Амбросио, представляющая бренд нижнего белья Victoria’s Secret, порадовала публику яркими кадрами.

Так, Амбросио в синем платье с безумными вырезами показала, как наслаждается жизнью, несмотря ни на что. Красотка блеснула соблазнительным декольте, украсив его крупной ракушкой: ее загорелыми прелестями хочется любоваться вечность.

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